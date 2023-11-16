Два инвестора хотят построить оптово-распределительный центр в Севастополе

Правительство Севастополя рассматривает два инвестиционных проекта по созданию в Севастополе торгово-распределительного центра.

Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

«Департамент экономического развития сейчас рассматривает инвестора. Они были у нас на площадке. Один из инвесторов и Севастополя рассматривает такую возможность», — отметила она.

Скорюкова рассказала, что есть еще один инвестор, который вместе с чиновниками ищет локацию под такой центр.

Напомним, еще в январе прошло года Правительство Севастополя совместно с предполагаемыми инвесторами рассматривали возможность строительства оптово-распределительных центров. В марте 2020 года сообщалось, что ОРЦ появится на Камышовом шоссе. А также в марте 2019 года в правительстве Севастополя сообщали, что будет проведена подготовка и межевание земельного участка под строительство оптово-распределительного центра.