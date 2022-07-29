В Севастополе суд запретил работу сайтов, обучающих искажать показания счетчиков электроэнергии

Были выявлены прокуратурой

Прокуратура Севастополя через суд добивается блокировки сайтов с информацией о способах хищения энергоресурсов.

В ходе мониторинга ведомством было выявлено четыре сайта, на которых размещалась информация о продаже устройств, позволяющих искажать показания приборов учета энергии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также подчеркивается, что за безучетное потребление коммунальных ресурсов предусмотрена административная ответственность. Кроме того, действующее законодательство содержит нормы об административной и уголовной ответственности за хищение, в том числе электрической энергии.

«Размещение в открытом доступе для неограниченного круга лиц информации о возможности потребления электроэнергии без оплаты может способствовать совершению правонарушений и преступлений», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент в судах было рассмотрено четыре административных исковых заявления с требованием признать информацию на данных сайтах запрещенной на территории России и включить их в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Иски прокурора удовлетворены. Решения суда обращены к немедленному исполнению.

Ольга Сурикова