Членом ЛДПР является с 2015 года

Сегодня в ходе заседания Севастопольской городской избирательной комиссии Лариса Бусыгина назначена членом Севизбиркома с правом совещательного голоса от городского отделения ЛДПР.

«Для меня огромная честь и ответственность представлять нашу партию в городской избирательной комиссии. Надеюсь, что мне удастся отстаивать честность и прозрачность работы комиссии», — отметила Бусыгина, передает пресс-служба городского отделения партии.

Свою трудовую деятельность Лариса Семеновна начала с 1983 года в Севастополе на заводе «Маяк» в цехе гальванических покрытий по изготовлению палубно-корабельного освещения для военных кораблей по заказу Минобороны.

Закончила Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности – управление персоналом и экономика труда.

Окончив МАУП, возглавила ООО «Агропромтехнологии» и проработала более двух лет.

Лариса Бусыгина является членом партии ЛДПР с 2015 года.