Членом ЛДПР является с 2015 года
Сегодня в ходе заседания Севастопольской городской избирательной комиссии Лариса Бусыгина назначена членом Севизбиркома с правом совещательного голоса от городского отделения ЛДПР.
«Для меня огромная честь и ответственность представлять нашу партию в городской избирательной комиссии. Надеюсь, что мне удастся отстаивать честность и прозрачность работы комиссии», — отметила Бусыгина, передает пресс-служба городского отделения партии.
Свою трудовую деятельность Лариса Семеновна начала с 1983 года в Севастополе на заводе «Маяк» в цехе гальванических покрытий по изготовлению палубно-корабельного освещения для военных кораблей по заказу Минобороны.
Закончила Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности – управление персоналом и экономика труда.
Окончив МАУП, возглавила ООО «Агропромтехнологии» и проработала более двух лет.
Лариса Бусыгина является членом партии ЛДПР с 2015 года.