В Севастополе суд рассмотрит дело о хищении 11 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

В производство Ленинского районного суда Севастополя поступило уголовное дело в отношении директора ООО, поставлявшего детали ненадлежащего качества предприятию оборонно-промышленного комплекса в рамках государственного оборонного заказа.

В материалах дела указывается, что он обвиняется в мошенничество, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере.

«Согласно обвинительного заключения, в период с октября 2018 по октябрь 2019 мужчина, используя фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о качестве поставляемого товара, получил бюджетные средства Министерства обороны России в размере 11 178 240 руб., чем причинил ущерб на указанную сумму», — уточнили в судебном ведомстве.

Судом не уточняется, какой именно товар стал причиной судебных разбирательств.

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Ольга Сурикова