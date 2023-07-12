Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали на Украине

В мире
12-07-2023
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Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого зовут Сергей Денисенко. По информации СК, при задержании у него нашли пистолет, из которого предположительно был застрелен Ржицкий.

По данным СМИ, Денисенко родился в украинском городе Сумы и ранее возглавлял Федерацию Каратэ Украины

Кроме того, задержанный признался, что его завербовали на Украине. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило РИА Новости.

Напомним, 42-летний замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислав Ржицкий был застрелен рано утром во время пробежки. Он скончался от ранений в грудь и спину, спасти его не удалось.

Ольга Сурикова

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