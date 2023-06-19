В Крыму военный осужден за хищение и продажу оружия

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который похитил автомат Калашникова, штык-нож и взрывные устройства. Ему вынесено наказание в видео 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Судебным следствием установлено, что в один из дней января 2023 военнослужащий, вынес вышеперечисленное оружие с территории базового лагеря. А затем предложил знакомому приобрести их за определенную сумму.

Подсудимый в тот же день, перевезя похищенное в другое место, предложил этому же знакомому похищенное уже по сниженной цене, но тот снова отказался.

Тогда он направился на автомобиле по месту своего проживания, расплатившись за проезд холодным оружием и взрывным устройством, а автомат Калашникова перенес в дом для хранения. А потом закопал его на пустыре.

Кроме лишения свободы, фигурант дела должен еще выплатить штраф в 200 000 рублей.

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Ольга Сурикова