В Кремле заявили, что применение Украиной кассетных боеприпасов «меняет ситуацию»

Применение Украиной кассетных боеприпасов «меняет ситуацию». Россия будет вынуждена принимать ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина будет применять кассетные боеприпасы только за пределами городов, заявил министр обороны Резников в кулуарах саммита НАТО. Об этом сообщили источники Politico.

Также он пообещал, что Киев будет информировать партнеров о каждом таком применении.

При этом кассетные боеприпасы запрещены в странах по всему миру.

Фото: dzen.ru