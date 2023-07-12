В Кремле заявили, что применение Украиной кассетных боеприпасов «меняет ситуацию»

В мире Спецоперация в Украине
12-07-2023
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Применение Украиной кассетных боеприпасов «меняет ситуацию». Россия будет вынуждена принимать ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина будет применять кассетные боеприпасы только за пределами городов, заявил министр обороны Резников в кулуарах саммита НАТО. Об этом сообщили источники Politico.

Также он пообещал, что Киев будет информировать партнеров о каждом таком применении.

При этом кассетные боеприпасы запрещены в странах по всему миру.

Фото: dzen.ru

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