В Севастополе суд обязал снести 15 домов из-за незаконной застройки

Житель Севастополя Михаил проиграл суд против городских властей. Он построил 16 домов на участке по ул. Ирисовой, 16, но 15 из них суд признал незаконными и постановил снести. Об этом говорится в решении Севастопольского городского суда от 9 октября 2024 года, подтверждённом апелляцией в Сочи 19 февраля 2025 года.

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Мужчина нарушил правила строительства: на участке для индивидуального дома (ИЖС) можно строить только один дом, а минимальная площадь участка — 400 кв. м. Эти нормы были в Региональных нормативах градостроительства (РНГП), которые действовали во время стройки, хотя позже их отменили. Суд решил, что правила были законными, так как в Севастополе тогда не было других документов, регулирующих застройку.

Михаил считал, что нормы нарушают его права, и хотел их отменить, но суды не согласились. Они указали: Михаил, как предприниматель, знал о правилах, но строил дома для продажи, а не для себя. Теперь он и его супруга должны за свой счёт снести 15 домов в течение трёх месяцев.

Напомним, ранее губернатор Михаил Развожаев пояснил, что многоквартирные дома на землях ИЖС, в которых уже живут люди, скорее всего будут узаконены, а остальные снесены.

Дмитрий Островский

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Фото: сгенерирована нейросетью «Шедеврум»