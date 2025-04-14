Штормовое предупреждение в Крыму: заморозки угрожают урожаю

Крымское управление по гидрометеорологии объявило штормовое предупреждение: ночью и утром 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2…-4 °С на почве и в воздухе.

В таких условиях возможны чрезвычайные ситуации: гибель сельхозкультур и повреждение цветущих почек ранних косточковых культур. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, апрельские заморозки в Крыму уже уничтожили около 30% урожая ранних сортов черешни и сливы.

Погода в Севастополе 15 апреля: Переменная облачность, без дождя. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Ночью прохладно: +3…+5 °С. Днём тепло: +16…+18 °С.

Дмитрий Островский

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