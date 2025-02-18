СНТ и ИЖС в Генплане: какие решения приняты?

Один из важных пунктов в Генплане касается возможности садоводов перевести свои СНТ в ИЖС. Для ряда садовых товариществ сохранена функциональная зона садоводства и огородничества, для части СТ установлена функциональная зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами. Это зависит от наличия или отсутствия прямых подъездов, ширины внутренних проездов, возможности расширить проезд в связи с ограничением минимальной площади земельных участков и других параметров, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Но установление планируемой функциональной зоны ИЖС в Генплане не означает, что территория становится ИЖС автоматически. Дальнейшее регулирование будет осуществляться посредством Правил землепользования и застройки.

Сам документ Генплана можно найти тут

Напомним, участникам СВО и членам их семей предоставляется земля в районе Полюшка, Орловки и Верхнесадового общей площадью более 120 га. Также в Генплане заложили решения по строительству тоннеля на Северную сторону.