COVID-19 Город

В Севастополе умерли 6 человек от коронавируса за сутки

08-01-2021
админ
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Печальное количество и заболевших

В Севастополе по состоянию на утро 8 января зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

33 человека выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 61 года до 87 лет. 

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7467 человек. В настоящий момент выздоровели 6826 человек, 270 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 220 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм –   238 человек. 

Под наблюдением находится 575 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.  

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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