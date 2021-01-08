В Севастополе умерли 6 человек от коронавируса за сутки

Печальное количество и заболевших

В Севастополе по состоянию на утро 8 января зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

33 человека выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 61 года до 87 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7467 человек. В настоящий момент выздоровели 6826 человек, 270 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 220 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 238 человек.

Под наблюдением находится 575 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.