В Севастополе студент напал с битой на пассажира троллейбуса

Ранее преградив путь электротранспорту

В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 19-летнего студента местного колледжа, обвиняемого в хулиганстве и побоях пассажира троллейбуса.

В пресс-службе полиции города рассказали, что причиной конфликта стала дорожная ситуация. Парень, управляя автомобилем «Мitsubishi», намеревался перестроиться в правую полосу, где в этот момент находился троллейбус. Его водитель, имея преимущество в движении, не уступил дорогу водителю легковушки, чем разозлило его.

«На ближайшей остановке владелец иномарки заблокировал движение троллейбуса и устроил конфликт с водителем и кондуктором общественного транспорта. Когда за перевозчика вступился один из пассажиров, нарушитель достал из салона бейсбольную биту и ударил его. Потерпевший вызвал полицейских, которые задержали подозреваемого, изъяли орудие преступления и установили обстоятельства инцидента», – отметили в пресс-службе ведомства.

В отношении студента возбуждено уголовное дело за «Хулиганство» и «Побои». С него была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе до этого также случались ссоры между участниками дорожного движения из-за выполнения маневра одним из них, вред при этом наносился машинам.

Ольга Сурикова