В Севастополе на этой неделе ожидаются дожди

В Севастополе на первой майской неделе ожидается ветренная погода, возможен дождь.

Сегодня, 2 мая, переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

Во вторник, 3 мая, переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

В среду, 4 мая, облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

Дождь синоптики обещают и на четверг, 5 мая.

Температура при этом днем будет +16°.

А вот последующие три дня, в том числе выходные — суббота-воскресенье — будут облачными и ветренными. Скорость ветра будет 12-13 м/с.

Температура воздуха днем +14…+15°.

Фото: Елена Дарда