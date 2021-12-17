В Севастополе дорожный конфликт закончился повреждением автомобиля

Удара ногой хватило
В Севастополе задержан водитель за умышленное повреждение чужого автомобиля. Так он решил отомстить оппоненту ссоры на дороге, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Установлено, что ссоры между двумя автовладельцами возникла из-за выполнения маневра одним из них.
Желая наказать обидчика, 40-летний участник дорожного конфликта проследовал за своим оппонентом и когда тот припарковался, подошел к его автомобилю, и ударил ногой дверь, а затем скрылся.
Владелец поврежденного авто написал заявление в полицию.
Подозреваемый задержан. На него завели уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, ранее один из дорожных конфликтов закончился разбитым лобовым стеклом у автомобиля.
Ольга Сурикова