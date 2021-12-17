В Севастополе дорожный конфликт закончился повреждением автомобиля

В Севастополе задержан водитель за умышленное повреждение чужого автомобиля. Так он решил отомстить оппоненту ссоры на дороге, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подозреваемый задержан. На него завели уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее один из дорожных конфликтов закончился разбитым лобовым стеклом у автомобиля.

Ольга Сурикова