В Севастополе студент медколледжа из Керчи работал курьером телефонных мошенников

Парень задержан за участие в хищении у пенсионерок более 2 млн рублей по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По заданию куратора он приехал в Севастополь и посетил трех пенсионерок в возрасте от 73 до 88 лет, которым перед его визитом позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их дочери стали виновницами серьезных дорожных аварий.

Затем якобы для урегулирования вопроса с потерпевшей стороной и непривлечения родственниц к уголовной ответственности мошенники убедили пожилых женщин передать курьеру крупные суммы денег. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что задержанный перечислил похищенные деньги на продиктованные ему расчетные счета, а за свои услуги получил около 100 тысяч рублей, которые потратил на покупку нового смартфона и подарок своей приятельнице.

В отношении пособника аферистов возбуждены уголовные дела, сейчас он находится по домашним арестом.

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Ольга Сурикова