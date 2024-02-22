В Севастополе оплатить «коммуналку» без пени можно до 10 марта

Жителям Севастополя продлили срок оплаты за коммунальные услуги до 10 марта. Об этом сообщил новый оператор – «Цифровые инновации», пишет ForPost.

В компании добавили, что квитанции продолжают разносить каждый день.

При этом горожане, которые до сих пор не получили платежки и не смогли их оплатить , переживают, что им будет начисляться пеня.

В «Цифровых инновациях» разъяcнили, что пеня не начислится, если оплатить ЖКХ до 10 марта.

Кроме того, на сайте оператора появилась вкладка «Личный кабинет», где можно увидеть свою квитанцию.

«Абонентам, у которых ранее был открыт личный кабинет с указанием электронной почты, нет необходимости повторно приходить и подавать заявления. На Ваш e-mail будет направлена инструкция по подключению к Личному кабинету», — говорится на сайте.

Если вы впервые подключаете личный кабинет, необходимо подать заявление с подтверждением личности. Посещать офис компании нет необходимости, это можно сделать через вкладку «Обратная связь» на сайте.

Ольга Сурикова