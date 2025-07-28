Севастополь — в числе самых атакуемых Украиной регионов России

Севастополь входит в число российских регионов, которые чаще всего подвергаются атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, под ударами украинской армии регулярно оказываются Курская, Белгородская, Брянская и Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. С начала конфликта в этих регионах погибли 779 мирных жителей, в том числе 23 ребёнка. Ещё более 3,4 тысяч человек получили ранения.

Отдельно Бастрыкин напомнил о трагедии в Курской области: в августе прошлого года туда зашли украинские войска. Погибли 331 человек, ранены — 553, среди них 25 детей. ВСУ удерживали часть территории до апреля 2025 года.

Что касается Севастополя, здесь с 2022 года фиксируются регулярные удары ракетами и беспилотниками. Только за последний год город не раз становился целью массированных атак. По разным данным, от них погибли как минимум несколько человек, включая детей.

Напомним, что 23 июня 2024 года во время попадания американской ракеты по пляжу погибли четыре человека, еще около 150 человек пострадали.

Дмитрий Островский

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