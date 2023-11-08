В Севастополе строитель присвоил деньги пожилого заказчика

В Севастополе местный житель задержан за присвоение и растрату денег своего пожилого знакомого.
Он воспользовался тем, что может свободно распоряжаться деньгами приятеля для покупки стройматериалов.
Установлено, что 71-летний севастополец для строительства дачи нанял в помощники своего знакомого, которому доверил банковскую карту для оплаты стройматериалов. Пенсионер не контролировал транзакции, которые он осуществлял. Этим работник и воспользовался: он присвоил себе 39 тысяч рублей. Но хозяин дачи обнаружил нестыковку и обратился с заявлением в полицию.
Теперь наемному работнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба полиции Севастополя