Севастопольские депутаты в Госдуме просят наделить чиновником правом штрафовать за парковку

Госдума в первом чтении приняла поправки в КоАП, разрешающие севастопольским чиновникам штрафовать за неправильную парковку.

Речь идет об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. Документ внесла в июле группа парламентариев: сенаторы С. Колбин, Е. Алтабаева, Ю. Валяев, и депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Д. Белик.

В пояснительной записке сообщается, что сотрудники ГИБДД не справляются с выписыванием штафов.

По мнению депутатов, существует необходимость в задержании и помещении на спецстоянку более 100 автомобилей в сутки, но из-за ограниченного количества экипажей дорожно-патрульной службы фактически задерживается в среднем от 5 до 14 автомобилей.

Законопроект поддержали 361 депутат, воздержались 18, не голосовали – 66, голосовали «против -5.

Напомним, 31 октября заксобрание Севастополя в двух чтениях приняло поправки в закон об административных правонарушениях позволяющие штрафовать за недопуск в бомбоубежище.