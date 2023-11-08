Сбербанк открыл в Севастополе еще один офис

Сбербанк сегодня открыл в Севастополе еще один офис для розничных клиентов по адресу проспект Генерала Острякова, 80. Всего до конца года филиальная сеть банка в Крыму составит 15 офисов, сообщил журналистам глава «Сбера» Герман Греф в кулуарах форума «Финополис».

«Сегодня, 8 ноября, мы открываем в Севастополе еще один наш офис, уже пятый, для розничных клиентов. Всего до конца года филиальная сеть «Сбера» в Крыму составит 15 офисов», — рассказал Греф.

За полгода, по его словам, офисы «Сбера» в Крыму посетили 106 тысяч человек. «Люди активно берут ипотеку, потребительские кредиты, оформляют кредитные карты. Наш розничный кредитный портфель в Крыму уже превысил 9 миллиардов рублей, а доля на рынке жилищного кредитования достигла 13%. Объем одобренных кредитов бизнесу составил 46 миллиардов рублей», — добавил он.

Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе, а в июле был открыт офис в Керчи.