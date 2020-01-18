В Севастополе столкнулись два КАМАЗа

Водитель получил серьезные травмы

В Севастополе в воскресенье, 17 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых машин. Не обошлось без пострадавших.

ДТП произошло на спуске по улице Коммунистической, на пересечении с улицей Галины Петровой. Два КАМАЗа двигались друг за другом, и, видимо, второй не успел вовремя затормозить. Столкновения избежать не удалось.

Как сообщают очевидцы, сильно пострадал врезавшегося грузовика: у него переломаны обе ноги,с открытым переломом.

После аварии дорога была перекрыта.

Также участники группы «ЧП Севастополь» в социальной сети Instagram рассказали, что на этом месте за день случилось сразу три аварии.

«Ниже пожарная машина врезалась в КАМАЗ, перед скорой джип врезался в ворота. Все потому, что ничего не посыпано», — посетовала участница группы katovckaya.

Фото, видео: «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП»/vk.com

Ольга Сурикова