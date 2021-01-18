В Севастополь пришли крещенские морозы

На дорогах гололедица

В Севастополе сегодня, 18 января, облачно с прояснениями. Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью, днем небольшой снег.

Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -8…-10°,

днем -2…-4°.

На дорогах гололедица.

На сайте правительства сообщается, коммунальные службы проводят уборку города от снега во всех районах. В первую очередь подсыпаются лестницы, тротуары.

Задействовано 25 единиц техники. Работает 283 человек в две смены. Управляющие компании переведены в круглосуточный режим дежурства.

По данным Крымского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического холодного воздуха с 18 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы.

Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза. Ночью и утром 18, 19 и 20 января на ЮБК ожидается сильный мороз -8…-10°.

Фото: Юрий Югансон/facebook.com

Ольга Сурикова