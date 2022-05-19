В Севастополе стоимость минимального набора продуктов с начала года подорожала на 15%

Растет с каждым месяцем

В Севастополе стоимость минимального набора продуктов питания на месяц выросло на 1,%, сообщает управление федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по г. Севастополю на конец апреля 2022 г. составила 6462,01 рубля в расчете на 1 человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,2%, с начала года — на 15,8% (в марте 2022 г. составила 6384,22 рубля в

расчёте на 1 человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11,1%, с начала года – на 14,4%)», — уточнили в ведомстве.

При этом фиксированный набор потребительских товаров и услуг по городу на апрель текущего года составил 20199,51 рубля в расчете на одного человека. Это на 0,5% выше, чем в прошлом месяце и с начала года на 8,4% возросло.

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Ольга Сурикова