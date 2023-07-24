В Севастополе стоимость коммерческой недвижимости снизилась за год на четверть

В Севастополе за год стоимость объектов коммерческой недвижимости снизилась на 24%, а цена за квадратный метр уменьшилась на 17%. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Напомним, несмотря на статус прифронтовой зоны россияне по-прежнему хотят переехать в Крым и в Севастополь.

Так, Крым вошел в ТОП-10 регионов, где россияне хотят приобрести жилье по данным исследования «Авито Недвижимость».

Крым оказался на 8 месте рейтинга регионов, куда мечтают переехать россияне. При этом из всех регионов, вошедших в ТОП-10, в Крыму самая дорогая цена недвижимости – средняя квартира обойдется в 7,9 млн рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su