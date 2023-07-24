В Севастополе численность среднего класса на уровне статистической погрешности

Севастополь занял 75 строчку в рейтинге регионов России по численности среднего класса, сообщают РИА Новости.

В нашем городе 3,6 % семей относятся к среднему классу. Больше всего среднего класса в нефтеносных регионах, обоих столицах, на Камчатке и Сахалине.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай.

Напомним, севастопольских школьников научат бороться с коррупцией