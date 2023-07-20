Россияне по-прежнему хотят переехать в Крым

Крым вошел в ТОП-10 регионов, где россияне хотят приобрести жилье, сообщает «Авито Недвижимость», основываясь на данных своей платформы.

Рейтинг не учитывал две столицы и их агломерации, на которые приходится 47% покупок недвижимости жителями других регионов.

Поэтому на первом месте оказался Краснодарский край на него приходится 9,5% поисковых запросов. За год, с июня 2022-го по июнь 2023-го, спрос на новостройки в регионе вырос на 32%, а стоимость квартир — на 26% до 7 млн рублей в среднем. Квартиры на первичном рынке в регионе чаще всего ищут жители Москвы, Ростовской области, Крыма, Санкт-Петербурга и Ставропольского края.

Вслед за Краснодаром идут Тюменская (3,4% от всего спроса) и Калининградская области (2,7% от всего спроса). В первой чаще всего ищут квартиры жители соседних регионов. Одна из причин миграции — в Тюмени больше возможностей для поиска работы и профессионального роста. Средняя цена на квартиру в новостройке Тюменской области в июне 2023 года составляет 5,8 млн рублей (+12% за год).

В Калининградской области новостройками интересуются чаще всего жители Москвы, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. За год цена на новостройки здесь снизилась на 17% до 5,7 млн рублей.

В десятку самых популярных регионов для переезда также вошли Свердловская и Воронежская области (по 2,7% от общего спроса), Татарстан (2,4%), Ростовская область и Крым (по 2,3%), Новосибирская область (2,2%) и Дагестан (2,1%).

Таким образом, Крым оказался на 8 месте рейтинга регионов, куда мечтают переехать россияне. При этом из всех регионов, вошедших в ТОП, в Крыму самая дорогая цена недвижимости – средняя квартира обойдется в 7,9 млн рублей. Самая дешевая цена жилья из представленных в рейтинге регионов в Дагестане, здесь в среднем квартира вам обойдется в 3 млн рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: gnk-yalta.ru