В Севастополе стартовали праздничные мероприятия по случаю 240-летия города

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню рождения города, начались с возложения цветов к памятному знаку основания Севастополя, установленному в честь 200-летия, в благодарность всем тем, кто создавал, развивал, защищал и прославлял Севастополь.

В мероприятии приняли участие первые лица города и флота, депутаты заксобрания Севастополя, сенаторы, делегации заксобрания Санкт-Петербурга и Волгоградской областной Думы.

«От всей души поздравляю севастопольцев с 240-летием Севастополя. Сегодня у нашего Города-Героя юбилей. Вся страна поздравляет нас с этим праздником, все в нашей стране, да и в мире знают Севастополь, его легендарную героическую историю. Для нашей страны Севастополь — это символ стойкости, символ русского духа, символ нашей будущей безусловной Победы! Севастополь продолжает развиваться, Севастополь строит планы на будущее. Я бы хотел, чтобы каждый севастополец верил в будущее своего города и прикладывал все усилия, чтобы город развивался и процветал», — отметил губернатор города Михаил Развожаев.

В свою очередь вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев добавил, что севастопольцам вновь приходится преодолевать испытания, как и ни раз на протяжении славной истории города.

«За свою нелегкую историю Севастополю не раз приходилось демонстрировать врагам свой неприступный характер. Но он всегда с достоинством и мужеством преодолевал все испытания. Так сложилось, что и в свой юбилей город-герой вместе со всей страной вновь проходит через испытание. Многим севастопольцам приходится с оружием в руках защищать свою землю от фашизма. Но мы знаем точно, что дух севастопольцев никому и никогда сломить не удастся!», — подчеркнул вице-спикер.

Напомним, сегодня в городе пройдет череда праздничных мероприятий на различных локациях, которые охватят все районы города.

С праздничной программой можно ознакомиться здесь: Стала известна программа празднования Дня города в Севастополе.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина