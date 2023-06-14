Известный блогер снял спецвыпуск, приуроченный к 240-летию Севастополя

Севастопольский режиссер и блогер Алексей Александров для своего проекта «Маршруты» снял спецвыпуск, посвященный 240-летию родного города.

Видео представляет собой путешествие от прошлого к настоящему. Начинается оно с экскурсии по Севастополю, в которой демонстрируется 3D реконструкции давно утерянных исторических зданий города: Николаевской батареи, самой крупной, и не сохранившейся до наших дней, здания Морской библиотеки и красивой башню ветров на центральной горке.

Большое внимание в ролике уделено Херсонесу Таврическому, который сегодня также развивается в двух плоскостях: историческом и современном.

Так, детально, с большим количеством находок в кадре в выпуске раскрыта тема археологических раскопок на центральной площади у Владимирского собора в Херсонесе. Стеклянные браслеты, чаши, украшения сохранились в земле несмотря на свой многовековой возраст и незначительную глубину раскопа. Археологи начали сталкиваться с историческими культурными слоями на глубине уже 10 сантиметров.

С другой стороны, совсем рядом с раскопками построена грандиозная севастопольская школа искусств.

Более чем 500 учащихся будут получать навыки в танцах, рисовании, прикладном творчестве, видео- и фотоизображениях и многом другом. По соседству расположен филиал международного лагеря «Артек». В этом фильме – это премьера. До этого объект изнутри не показывали так детально. Артековцы теперь могут с ночевкой оставаться в Севастополе. Ранее для экскурсий в город-герой дети преодолевали 2–3-часовой путь с ЮБК и дорогу обратно. Теперь ребята более продуктивно будут проводить время в Севастополе.

В целом, обзор, приуроченный к 240-летию Севастополя, приправленный красивыми аэрокадрами разного периода, получился масштабный и затронул объекты, которые дадут новый мощный импульс к развитию города на ближайшие десятилетия.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео