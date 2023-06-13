Стала известна программа празднования Дня города в Севастополе

14 июня Севастополь отметит 240-летие со дня основания. В списке городских праздничных мероприятий – концерты, образовательные мероприятия, заседания круглых столов и выставки.

В 9:00 на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя стартует фестиваль «Спортивный Севастополь». В программу мероприятия включены мини-турниры по регби, футболу, прыжкам в высоту, теннису, волейболу, сдача нормативов ГТО и легкоатлетический забег для всех желающих.

На территории Музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» с 9:45 до 11:00 жители и гости города смогут посмотреть праздничный концерт и фотовыставку севастопольского фотографа Юрия Югансона.

Кроме того, в городе пройдут бесплатные экскурсии: «Город у моря», «Наследие Лазарева», «Малахов курган», «Балаклава». В рамках обзорных экскурсий можно будет познакомиться с героическими страницами истории города, с его настоящим, проектами и перспективами развития Севастополя. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (800) 301-82-38.

С 10:00 до 18:00 будет работать туристическая локация. В праздничной программе: мастер-классы по скетчингу, росписи керамики, мобильной фотографии, изготовлению аромасаше; историческая VR-локация.

В 11:00 и 14:00 жители Балаклавы смогут присоединиться к квесту «Историческая эстафета «Разведчики». Предварительная запись на квест по телефону 8 (800) 301-82-38 или в здании туристско-информационного центра по адресу наб. Корнилова, 2.

В 12:30 на ул. Корчагина, 1 для всех желающих пройдет командное соревнование «Разгадай Севастополь». Участники квеста шаг за шагом ответят на вопросы по истории и развитию города. После каждого задания команды получат кусочки пазла и в финале соберут итоговый пазл. Зарегистрироваться на квест можно по ссылке.

Праздничная программа порадует жителей разных районов города. С творческими номерами выступят лучшие коллективы Дворца культуры рыбаков в Парке Победы. Концерт начнется в 12:00.

Кульминацией станет праздник «Мы славим тебя, родной Севастополь», посвященный Дню России и 240-летию Города-Героя Севастополя, на Малаховом кургане. В программе – экскурсии, интерактивные площадки, мастер-классы, показательные выступления, концерт. Праздник продлится весь день – с 10:00 до 20:00.

– 10:00-17:00 – экскурсии «История одного экспоната» в Оборонительной башне Корниловского бастиона;

– 14:00-20:00 – работа интерактивных площадок: гончарная мастерская, игра в шахматы, мастер-классы по лепке из соленого теста, изобразительному искусству, литью солдатиков, росписи пряников, лепке из глины, изготовлению текстильной игрушки, изготовлению игрушки из лыка, изготовлению деревянной игрушки, плетению браслетов из бусин.

– 17:00-18:00 – концерт оркестра народных инструментов культурного комплекса «Корабел»;

– 18:00-18:30 – мастер-класс «Севастопольский вальс»;

– 18:00-19:30 – концерт «Мы славим тебя, родной Севастополь!»;

– 18:30-19:30 – показательное выступление и танцевальный мастер-класс студии исторического танца «Южный свет».

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» пройдет фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры 2023», который проводится в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В нем примут участие 14 силачей из ДНР, Керчи, Симферополя, Белгорода, Пензы, Абакана, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Липецка, Ростова-на-Дону. В рамках фестиваля также планируется установление новых спортивных рекордов. Начало в 15:30. Прямую трансляцию фестиваля можно будет посмотреть в группе Правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

В 17:00 в парке Победы активисты и члены молодежных организаций на ярмарке смогут представят свои достижения в разных сферах: творчестве, добровольчестве, экологии, науке, образовании. Ярмарка «С любовью, #молодежьСевастополя».Все желающие смогут присоединиться к акции и написать письма городу, героям Севастополя и военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

На Приморском бульваре все желающие смогут посетить тематическую выставку архивных документов, а на территории 35-й Береговой батареи будет проходить фотовыставка «Листая семейный альбом».

Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Муссон» с 11:00 до 19:00 пройдет выставка-ярмарка, где севастопольские предприниматели представят свою продукцию.

Праздничные концерты пройдут на открытых площадках: на сцене перед Дворцом детского и юношеского творчества, в парке Победы, а также на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» — в 15:00 и 18:00. Для жителей города выступят лучшие творческие коллективы.

Завершится празднование Дня города кинопоказом. В 21:00 всех желающих приглашают на летнюю эстраду Приморского бульвара «Ракушка», где покажут российскую киноленту «Адмирал Нахимов». В это же время на территории летнего кинотеатра Матросского бульвара пройдет показ фильма «Увольнение на берег».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя