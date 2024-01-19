В Севастополе стартовали общественные обсуждения проекта генплана города

Сегодня, 19 января, в Севастополе начали работу экспозиции проекта генерального плана города.

Важнейший для города документ готовился с 2017 года. Сегодня можно увидеть, какие изменения предлагают разработчики проекта – ГАУ «Институт Генплана Москвы.

Стоит отметить, что в новом генплане достаточно много изменений, которые обнаружить с первого взгляда трудно. Например, значительные преобразования можно обнаружить на мысе Хрустальном, где строится опера. Там парковая зона затрагивает ныне существующие жилые дома.

Также изменения претерпевают участки садовых товариществ Фиолента и бухты Казачьей. Большинство из них переводятся в зону индивидуальной жилой застройки. Во многих селах города появляются зоны жилищной застройки.

Документы доступны на сайте Правительства и Департамента архитектуры и градостроительства. Как сообщают в департаменте архитектуры, для участия в общественных обсуждениях посредством портала необходимо перейти во вкладку «Общественные обсуждения и публичные слушания».

На открывшейся странице выбрать «ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений по проекту генерального плана города Севастополя», перейти и внизу страницы нажать на кнопку «Добавить приложение или замечание». В открывшемся окне внести свои предложения. Если поставить «галочку» в ячейке «Я поддерживаю», то возможность внести предложение будет исключена .

Если есть предложение, то заполняется текстовое поле . Ниже заполняются данные об участнике, обязательно прикрепляется страница паспорта с регистрацией в городе Севастополе или выписка из ЕГРН со страницей с данными о правообладателе.

Физически посмотреть на карты можно в администрациях городских муниципалитетов:

🗺️ул. Рабочая, д. 2;

🗺️ ул. Леваневского, д. 24;

🗺️ ул. Ленина, д. 25;

🗺️ пр-кт Октябрьской революции, д. 8;

🗺️ пгт. Кача, ул. Нестерова, д. 5;

🗺️ с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 42;

🗺️ с. Терновка, ул. Ленина, д. 7;

🗺️ с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24;

🗺️ г. Инкерман, ул. Шевкопляса, д. 37;

🗺️ ул. Новикова, д. 14;

🗺️ с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82.

Напомним, генплан начали разрабатывать еще в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные слушания, тогда разгорелся настоящий скандал: тысячи севастопольцев вышли на митинг против принятия генплана.

В итоге генплан отправили на доработку, а потом и вовсе решили разработать новый документ. При этом сроки принятия генплана постоянно смещались, то его должны были принять до конца 2021, то до конца 2023 года.

Оптимистические сроки принятия генплана Севастополя назывались в конце прошлого года. Планировалось принять его, как минимум, в марте-апреле 2024 года, а по пессимистическим прогнозам – июне 2024 года. Губернатор Михаил Развожаев заявлял, что генплан будет утверждаться нынешним составом заксобрания в любом случае.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя