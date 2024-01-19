Севастопольцам, пострадавшим от паводка, заплатят по 100 тыс рублей

В связи с временной остановкой гидроузлов правительство города провело заседание комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных Ситуаций. Члены комиссии, включая заместителей губернатора, а также руководителей оперативных и коммунальных служб, собрались для обсуждения текущей обстановки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«У нас сейчас объявлена чрезвычайная ситуация. Она не была отменена с момента шторма. В рамках в условиях ЧС мы сможем оперативно оказать помощь пострадавшим », — пообещал губернатор.

Также он рассказал ряд тезисов.

Подтопления:

Очистка русел рек была проведена заранее, что помогло избежать серьезных затоплений. По последней информации, подтоплены около 40 жилых домов. Некоторые люди были эвакуированы, другие предпочли остаться у родственников. МЧС и спасательная служба продолжают оценку ситуации.

Водоснабжение:

Большинство районов города временно без водоснабжения из-за остановки гидроузлов. Планируется восстановление водоснабжения к 18:00 после временной остановки гидроузлов.

Ущерб:

Комиссию по оценке ущерба возглавил первый заместитель Алексей Николаевич Парикин. Предусмотрена выплата компенсаций до 100 тысяч рублей с выделением средств из резервного фонда.

Электроэнергия:

Электроснабжение восстановлено в посёлках Сахарная Головка и Штурмовое.

Газоснабжение:

Особый контроль установлен за газопроводом высокого давления через реку Черную для обеспечения газоснабжения в селе Родном.

Погода:

Прогнозируется ухудшение погоды с минусовой температурой. Поручено обеспечить готовность к проведению противогололедных мероприятий и мобилизовать технику и строителей при необходимости.

Напомним, в Севастополе отключают воду из-за подтопления электростанции.