В Севастополе стартовала приемная кампания в первый класс

Сегодня по всей стране родители будущих школьников подают документы.

Подать заявление можно лично в школе, через Госуслуги или отправить заказным письмом почтой Крыма. В первый класс могут поступить ребята в возрасте от 6,5 до 8 лет.

«В первый этап, до 30 июня, подать заявление могут родители детей, которые прописаны и проживают на закрепленной за школой территории. Вторым этапом, с 6 июля по 5 сентября, пройдет прием заявлений для детей, которые не проживают по прописке. Зачисление детей не по прописке будет проходить на основании количества свободных мест. Если на момент подачи заявления свободные места будут, ребенка зачислят. Мы мониторим ситуацию с заявлениями и будем предлагать ближайшие школы, в которых еще есть свободные места», – поделился директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

На сайте департамента образования и на сайтах образовательных учреждений можно найти информацию, за какой школой закреплен ваш адрес.

«Преимуществом при зачислении обладают дети военнослужащих, участников специальной военной операции, сотрудников МВД. Они подают заявление в первый этап и, соответственно, зачисляются в первоочередном порядке», – уточнил Максим Кривонос.

Напомним, в прошлом году было подано более шести тысяч заявлений.

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Ольга Сурикова