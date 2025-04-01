Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 апреля, подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Теперь россияне могут установить самозапрет через операторов мобильной связи на массовые обзвоны, а сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора.
Как работает закон о защите от кибермошенничества
«Среди нововведений:
✔️ установка самозапрета через «Госуслуги» на дистанционное оформление сим-карт, чтобы их не оформляли злоумышленники;
✔️установка самозапрета через операторов на массовые обзвоны;
✔️сообщения от «Госуслуг», в том числе код подтверждения для входа, не будут приходить во время телефонного разговора;
✔️вводится обязательная маркировка, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков;
✔️появится возможность использовать биометрию при получении микрозаймов»
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai