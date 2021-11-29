В Севастополе микроавтобус столкнулся с легковушкой

Пострадал водитель

В Севастополе вечером 28 ноября произошло еще одно ДТП, в котором пострадал водитель. На улице Костромская столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Opel.

«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Ford на не регулируемом перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с легковым автомобилем Opel», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Она уточнила, что телесные повреждения получил водитель микроавтобуса. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Напомним, в этот день на автодороге Симферополь-Бахчисарай- Севастополь столкнулись два автомобиля Mercedes.

Ольга Сурикова