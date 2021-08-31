В Севастополе стартовал Всероссийский фестиваль дворового футбола

В Комсомольском парке 28 августа стартовал Всероссийский фестиваль дворового футбола «Кожаный мяч». На открытии присутствовала вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач.

«Три года подряд ребята собираются на поле для того, чтобы сразиться за победу и показать все, на что они способны. Для меня каждое спортивное событие — праздник. Приятно осознавать, что людей, регулярно занимающихся спортом в Севастополе, становится все больше и больше. За последние семь лет этот показатель вырос в 4,5 раза», — отметила Лобач.

Также вице-спикер отметила, что в Севастополе продолжается благоустройство спортивных площадок. Так, в Орлином и Терновке до 2025 года правительство планирует построить физкультурные комплексы с универсальными игровыми залами.

В севастопольском этапе соревнований приняли участие юноши и девушки 2007-2008 года рождения, всего 70 участников.

Фестиваль проводится уже третий год. Лучшие команды из регионов страны 1 сентября в Санкт-Петербурге сразятся за звание лучших.