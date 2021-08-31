Канализационные стоки заливают дома и пляж «Учкуевка»

Виной неправильно построенная канализация

Канализационные стоки заливают жилые дома и пляж «Учкуевка». Отходы текут из неисправного колодца, расположенного возле дома №57/3 по улице Челюскинцев, сообщает телеканал «НТС».

В сюжете говорится, что канализация неисправна, водоканал только откачивает отходы.

Жители рассказывают, что с 2014 года, стабильно раз в неделю ломается насос и выходит из строя вся канализационная система. А три недели назад он окончательно «умер». Отходы жизнедеятельности снова затопили одну из квартир, и сейчас по небольшому ручейку текут через территорию санатория «Лазурь» к пляжу «Учкуевка».

По словам хозяина квартиры, за 6 лет их затапливало, по меньшей мере, 40 раз. Им приходится постоянно делать ремонт, избавляться от плесени, менять мебель. Сейчас их жилище не пригодно для жизни: последний раз квартиру затопило, когда дома никого не было, ничего не успели спасти.

С такой же проблемой столкнулись еще несколько владельцев квартир на цокольном этаже. Они видят выход в переносе коллектора в другое место, так как он изначально построен неправильно, слишком близко к многоквартирному дому.

Со своей проблемой люди обращались в Роспотребнадзор, Департамент городского хозяйства Правительства Севастополя, письмо направили и в Администрацию Президента. Им обещали исправить проблему, через суд обязав застройщика переделать канализацию. Однако, воз и ныне там, канализационные стоки продолжают заливать жилые дома и течь в сторону пляжа «Учкуевка».

Ольга Сурикова