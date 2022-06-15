Запорожье может начать поставки электроэнергии в Крым

Следующий шаг после воды в Северо-Крымском канале

В Запорожской области, которая сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, идет восстановление энергоинфраструктуры и планируется возобновить поставки в Крым. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает «Крыминформ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Атомная станция, которая сейчас под нашим контролем электроэнергию поставляет достаточно эффективно, и хотим ее начинать поставлять уже в Крым. Восстанавливаем», – приводит агентство высказывание Балицкого».

Напомним, в ноябре 2015 года в Украине были подорваны линии электропередач, по которым в Крым поступала электроэнергия. До полного подсоединения полуострова к энергомосту из Кубани жители жили в условиях так называемого «блэкаута».

В октябре 2020 года Верховный суд республики признал виновным в этом Ленура Ислямова и приговорил его заочно к 19 годам тюремного заключения. Позднее арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование к нему «Крымэнерго» выплатить 1, 1 млрд рублей компенсации.

Ольга Сурикова