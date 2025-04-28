В Севастополе стартовал марафон «Знание. Первые»

В Севастополе на базе Севастопольского государственного университета проходит просветительский марафон «Знание. Первые».

Напомним, что федеральный марафон, посвященный Великой Победе, будет проходить в городах России с 28 по 30 апреля. Старт дали в Южно-Сахалинске. Затем подключились другие регионы.

В Севастополе ребятами встретятся с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Латоха, Героем Российской Федерации Романом Кулаковым, военным корреспондентом «Первого канала» Алексеем Ивановым, чемпионом мира по фигурному катанию, призером Олимпийский игр, режиссером, продюсером, хореографом Ильей Авербухом и другими известными людьми.