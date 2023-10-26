В Севастополе стартовал IV сезон Регбийной школьной лиги

Сегодня, 26 октября, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошли первые соревнования IV сезона Регбийной школьной лиги Севастополя.

В течение игрового дня между собой соревновались 47 команд из 23-х школ города. Как рассказали в севастопольской федерации регби, в этом году было принято решение переформатировать лигу и уменьшить количество формируемых команд по возрастным группам.

«Мы взяли курс на улучшение результатов на Всероссийском этапе школьной лиги, где каждый регион представлен двумя возрастными категориями. В этой связи мы сохранили количество школ участниц, но сократили количество команд в разных возрастных категориях», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Севастопольская регбийная школьная лига проходит в несколько этапов, в рамках которых ребята из разных школ города соревнуются между собой в бесконтактный тэг-регби. Этапы позволяют юным регбистам на протяжении сезона накапливать очки, после чего к концу учебного года определяются лучшие команды города.

В сезоне 2022\2023 школы № 50 и № 3 представляли Севастополь на Всероссийских соревнованиях Регбийной школьной лиги.

По информации Севастопольской городской федерации регби, в регбийной лиге этим спортом уже занимаются более 540 детей.