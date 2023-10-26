В центре «Мой бизнес» провели бесплатный тренинг для предпринимателей

Тема — «Эффективное управление персоналом». Участниками стали около 40 человек.

Тренинг состоялся 26 октября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Спикером выступила бизнес-наставник и исполнительный директор в крымской компании с оборотом в 2 млрд руб. Ольга Драморецкая. Обучение длилось 4 часа, за это время слушатели получили такие знания:

• Определили какой вы руководитель (из 5 типов) и какие сотрудники вам нужны.

• Разобрали как эффективно взаимодействовать с командой, выполняя поставленные задачи.

• Определили собственный стиль управления и научимся компенсировать его недостатки.

• Разработали скрипты по обработке входящего звонка менеджерами.

• Разобрали как менеджеры должны правильно прогревать холодных клиентов.

• Перепроверили на соответствие ЦА и ваших услуг/ продуктов.

• Научились правильно формировать предложения о сотрудничестве, чтобы вас слышали.

• Разобрали ключевые ошибки: почему идёт ориентация на продукт, а не на выгоды.

• Секреты по реанимации вашей спящей клиентской базы.

Кроме того, в ходе бесплатного тренинга предприниматели совместно со спикером провели разбор действующего бизнеса, что в последствии поможет применить каждому из них полученные знания на практике и найти оптимальные решения для развития своего бизнеса.

Напомним, центр «Мой бизнес» действует в Севастополе с 2019 года. Это единая площадка, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.