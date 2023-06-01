В Севастополе стартовал детский театральный фестиваль «Сказочное королевство»

Сегодня в Севастопольском театре юного зрителя открылся VII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство – 2023».

С 1 по 7 июня жители и гости города смогут посмотреть лучшие спектакли профессиональных театров из Омска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Калуги, Казани, Лобни, Рязани, Горловки, Макеевки, Москвы и городов Крыма. Юных зрителей ждет настоящий «театральный интенсив», который станет ярким событием в самом начале долгожданных летних каникул.

«Семь лет фестиваль «Сказочное королевство», задуманный и воплощенный в Севастопольском ТЮЗе, – одна из визитных карточек Города-Героя. Это большой праздник для юных севастопольцев, а теперь уже и точка притяжения талантливых коллективов – лучших театральных «сказочников» со всей России», — сообщила директор департамента культуры Севастополя Анжела Сумакова.

В рамках фестиваля предусмотрена также дополнительная программа мероприятий. Для юных зрителей пройдут мастер-классы, будут работать театральные лабораториями, запланироаны встречи с интересными творческими людьми, пообещал директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов.

За все годы проведения фестиваля «Сказочное королевство» севастопольцы познакомились с более чем 55 театральными коллективами со всей страны, которые создают постановки для детей и молодежи в различных жанрах. Более 100 лауреатов получили свои заслуженные награды из рук жюри фестиваля на сцене Севастопольского театра юного зрителя.

В 2023 году в фестивальной афише представлено 14 коллективов, сообщили в пресс-службе правительства города.

Ольга Сурикова