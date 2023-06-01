В Шебекино загорелся пятиэтажный дом после попадания снаряда

ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами «Града».

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, самый крупный городской ПВР постепенно заполняется, поэтому всех прибывающих шебекинцев отправляют в свободные ПВР.

В округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется.

Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа.

Также Гладков уточнил, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит им поступить в вузы без экзаменов.

Ольга Сурикова