Теперь штрафы за парковку в центре Севастополя и Балаклаве точно приходят

Дептранс Севастополя добился снятия всех ограничений, не позволявших штрафовать автовладельцев за неоплаченную парковку в центральной части города и Балаклаве.

Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено. Как выяснилось примерно до начала мая этого года штрафы не взымались из-за неких ограничений, но теперь они сняты.

«Административные штрафы уже выписываются и первых 1250 уже выписаны», — сообщил вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что все паркоматы работают, а сотрудники дептранса ежедневно проверяют, чтобы это было так.

Напомним, в июне 2021 года в правительстве Севастополя заявляли, что система штрафов уже работает.