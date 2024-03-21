В Севастополе станет на 148 бюджетников больше

Город Политика
21-03-2024
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Правительство Севастополя увеличило на 148 должностей предельную штатную численность работников госучреждений города, содержащихся за счет бюджета города.

Медицинские кабинеты на новых объектах спорта и работников этих самых спортивных объектов, а также увеличена численность сотрудников МФЦ. Так, персонал бассейна им. 200-летия будет составлять 79 штатных единиц.

«Все это, конечно, потребует дополнительных средств, но все мероприятия, мы знали, что они будут осуществлены, поэтому мы запланировали расходы при формировании бюджета», — подчеркнул руководитель депфина Алексей Плотников.

Напомним, правительство Севастополя своим распоряжением решило создать новое государственное бюджетное учреждение — «Молодежный центр (ГБУ «МЦ»).

Из бюджета города будет финансироваться 41,5 штатная единица центра. Формирование нового учреждения должно быть закончено до 29 января этого года.

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