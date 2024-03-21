Десять регионов и пять городов Юга России и СКФО отмечены в ESG-индексе

В число лучших субъектов РФ по всем трём ESG-компонентам вошли Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Ещё шесть Республик ЮФО и СКФО отмечены в развитии малого и среднего предпринимательства, образования, культуры и окружающей среды. Среди городов в ESG-индексе как в комплексном развитии, так и по отдельным блокам исследователи выделили четыре южные региональные столицы: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Магас.

«В ТОП-20 по итогам 2023 года вошли южные регионы и города, у которых все три компоненты (E, S и G) на достаточно высоком уровне. Среди субъектов РФ — это Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Среди столиц регионов — Краснодар и Ставрополь. Кроме того, Ингушетия и её столица Магас вошли в число лучших в блоке «Окружающая среда», Адыгея – в «Образование и культура», Севастополь и Ростов-на-Дону – в «Управление». Важно отметить, что все южные регионы России показали рост уровня цифровой зрелости, в последние пять лет продемонстрировав и устойчивый рост по числу занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Так, Чеченская Республика за 5 лет улучшила этот показатель в 5 раз. А Республики Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария показали более чем двукратный рост. Это способствует и росту благосостояния жителей. Так, согласно исследованию СберАналитики, в 2023-м году при среднем темпе роста в стране на 13,3%. Кабардино-Балкария стала лидером с приростом в 22,5% и средней зарплатой в 48,2 тыс. рублей. Это исследование в том числе показало, что быстрее всего доходы растут у россиян, которые заняты в сфере гостеприимства, а развитии внутреннего туризма – один из ключевых драйверов роста экономики Северного Кавказа в последние годы», — председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Как отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова: «Города и регионы ― это центры притяжения усилий всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, населения. Здесь происходит важная часть диалога о совместных действиях, инвестициях и проектах для достижения устойчивого развития. Порядка 75% регионов и крупных городов мира уже взаимодействуют с бизнесом по реализации ESG-проектов или планируют такое партнёрство на горизонте ближайших лет».

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин уточнил, что «В ВЭБ.РФ разработан Индекс качества жизни в российских городах. На базе индекса нами в партнёрстве со Сбером был разработан ESG-индекс, который охватывает уже 85 регионов и 218 городов России и позволяет провести качественный ESG-анализ территорий. Уверен, наше сотрудничество позволит федеральным и региональным властям, а также бизнесу и инициативным горожанам отслеживать системные изменения в стране в сфере ESG».