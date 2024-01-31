В Севастополе появится новое бюджетное молодежное учреждение

Правительство Севастополя своим распоряжением решило создать новое государственное бюджетное учреждение — «Молодежный центр (ГБУ «МЦ»).

Из бюджета города будет финансироваться 41,5 штатная единица центра. Формирование нового учреждения должно быть закончено до 29 января этого года.

Центр будет: заниматься созданием условий по вовлечению молодежи в активную социальную деятельность, поддерживать молодежные НКО, создавать условия для самореализации молодежи, а также планируется развивать молодежь духовно, культурно, интеллектуально, развивать профессионально и социально.

Напомним, правительство Севастополя на заседании правительства 30 октября прошлого года приняло решение о создании отделенных подразделений в сфере молодежной политики и спорта.