Два инспектора ДПС из Севастополя задержаны за взятку

Следователем СК возбуждено уголовное дело в отношении старших инспекторов дорожно-постовой службы Севастополя. Должностным лицам вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что водитель на автомобиле «Ниссан», двигавшийся по проспекту Генерала Острякова, столкнулся с припаркованной вдоль дороги «Нивой» и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции нашли нарушителя, потребовали от него взятку, получив 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности.

Коррупционный факт был выявлен службой безопасности УМВД Севастополя во взаимодействии с УФСБ.

Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются иные возможные противозаконные действия со стороны инспекторов.