В Севастополе станет больше бюджетников: штат расширят почти на 180 человек

В Севастополе увеличат количество работников в государственных учреждениях, которые финансируются из городского бюджета. Такое решение предусмотрено постановлением правительства города. Общий прирост составит 178,5 ставок — это означает, что примерно на столько увеличится число бюджетников.
Куда именно добавят новых сотрудников:
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В департамент культуры — на 110 ставок больше. Это связано с открытием нового культурно-досугового центра в бухте Казачья.
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В департамент социальной защиты — на 51 ставку больше. Дополнительные сотрудники понадобятся для реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексного центра соцобслуживания и информационного центра.
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В управление спорта — прибавят 16,5 ставок. Это связано с запуском нового спортивного комплекса с залом для бокса на улице Вакуленчука.
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В Севприроднадзор добавят ещё одну ставку.
Сейчас в Севастополе в учреждениях, подведомственных департаментам и управлениям, работают около 23 тысяч бюджетников. В эту цифру не входят сотрудники ресурсоснабжающих организаций и транспортной сферы. Увеличение штатов связано с открытием новых объектов — они требуют больше персонала для работы.
Напомним, в марте 2024 года правительство Севастополя уже увеличило на 148 должностей предельную штатную численность подведов правительства.
Дмитрий Островский