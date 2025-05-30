В Севастополе станет больше бюджетников: штат расширят почти на 180 человек

В Севастополе увеличат количество работников в государственных учреждениях, которые финансируются из городского бюджета. Такое решение предусмотрено постановлением правительства города. Общий прирост составит 178,5 ставок — это означает, что примерно на столько увеличится число бюджетников.

Куда именно добавят новых сотрудников:

В департамент культуры — на 110 ставок больше . Это связано с открытием нового культурно-досугового центра в бухте Казачья .

В департамент социальной защиты — на 51 ставку больше . Дополнительные сотрудники понадобятся для реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями , комплексного центра соцобслуживания и информационного центра .

В управление спорта — прибавят 16,5 ставок . Это связано с запуском нового спортивного комплекса с залом для бокса на улице Вакуленчука.

В Севприроднадзор добавят ещё одну ставку.

Сейчас в Севастополе в учреждениях, подведомственных департаментам и управлениям, работают около 23 тысяч бюджетников. В эту цифру не входят сотрудники ресурсоснабжающих организаций и транспортной сферы. Увеличение штатов связано с открытием новых объектов — они требуют больше персонала для работы.

Напомним, в марте 2024 года правительство Севастополя уже увеличило на 148 должностей предельную штатную численность подведов правительства.

Дмитрий Островский

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