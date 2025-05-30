На Украине 1 июня больше не День защиты детей

Зеленский отменил День защиты детей 1 июня

Президент Украины перенес празднование на 20 ноября — Всемирный день ребенка. Решение принято для «усиления и объединения усилий международного сообщества», направленных на защиту прав детей, говорится в указе.

А два года назад Зеленский объявил 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. Также на Украине отменили Деда Мороза и Снегурочку.

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Ольга Сурикова