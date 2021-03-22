Берег бухты Круглой застроят базой отдыха

Объекты культурного наследия попадают в застройку

В Гагаринском районе Севастополя в районе бухты Круглой запланировано строительство базы отдыха из семи четырехэтажных корпусов. Новая база отдыха обещает быть с развитой зоной отдыха: игровые, бассейн, парковки, газоны, а также будут построены внутриквартальные проезды.

На сайте Управления охраны объектов культурного наследия 16 марта опубликован акт государственной экспертизы с положительным заключением.

Под строительство отведены земельные участки с кадастровыми номерами 91:04:001002:45, 91:02:001002:262.

Экспертиза выдала положительную оценку строительства данного объекта, при этом потребовала обеспечить сохранность обнаруженных на этом участке объектов культурного наследия «Фрагмент северной поперечной дороги I», «Фрагменты межевых и плантажных стен участка 1», «Участки межевых стен в бухте Песчаной» и достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

Согласно проектной документации, на каждом из указанных кадастровых участков планируется возвести несколько корпусов, объединенных в самостоятельные базы отдыха со своими индивидуальными проектами.

«Указанная строительная деятельность приведет практически к полному уничтожению перечисленных объектов культурного наследия, вследствие чего необходимо предусмотреть специальные археологические спасательные мероприятия в границах вышеперечисленных ОКН», — говорится в акте госэкспертизы.

Отмечается, что в случае обнаружения во время строительства «участков стратифицированного культурного слоя, древних архитектурных сооружений, захоронений и иных значительных археологических объектов» работы необходимо приостановить для проведения археологических исследований.

Также в заключении акта указывается, что рабочие должны быть ознакомлены с информацией о наличии ОКН на объекте, и о недопустимости случайного или умышленного повреждения объектов, также необходимо провести охранные археологические раскопки на территории ОКН.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот акта госэкспертизы